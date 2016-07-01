Москва, 1 июля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Среднероссийской зарплаты не хватит, чтобы жители могли создать пенсионные накопления нужного объема, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор института финансово-экономических исследований Финансового университете при правительстве РФ Виталий Шаров. Комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о разработке Минфином и ЦБ новой системы, которая позволит гражданам самостоятельно формировать свою будущую пенсию, он отметил, что, тем не менее, государство не намерено полностью отказываться от своих обязательств.

Н. Рябов. Рабочие

«В настоящее время нашей заработной платы не хватает, чтобы откладывать в нужном объеме. Предположим, откладывать 40% зарплаты невозможно. Вообще говоря, жить надо людям. Причем если исходить из средней заработной платы, которая у нас в стране, то это становится просто неприемлемым», — заявил Шаров.

По его словам, чтобы внедрять нововведения, связанные с накопительной компонентой, в первую очередь нужно повышать общий жизненный уровень — зарплату. Поэтому подобный вопрос не может быть решен завтра, уверен эксперт.

Тем не менее он назвал предложение Силуанова перспективным и выразил уверенность, что оно будет реализовано.

«Если говорить о тех накоплениях, которые работники и работодатели будут самостоятельно осуществлять, возникает вопрос, связанный с заработной платой. У нас очень большая дифференциация по стране. Одно дело жить в каком-то крупном городе, в Москве или Санкт-Петербурге, другое дело — в маленьком региональном центре за Уралом, где очень маленькая зарплата. В этом смысле реализовать идею будет сложно. Тем не менее, это наверняка будет, так как — общемировая тенденция», — заявил Шаров.

Он отметил, что государство вряд ли полностью откажется от своих социальных обязательств.

«Часть государственной пенсии, которую получают пенсионеры, обязательно будет. Другое дело, возникает так называемая накопительная часть и она будет состоять из двух частей. Та часть, которая будет отделена от государственной — это 6% отчислений плюс еще работодатель будет обеспечивать какую-то накопительную часть, и плюс еще сам работник. Все это можно будет накапливать. Как это будет реализовано технически, мне трудно сказать. Вполне возможно, что для пенсионеров будет заведен отдельный счет», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля, в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин и Банк России подготовили предложения о создании системы, которая позволит жителям самостоятельно формировать свою будущую пенсию. По его словам, предложения Минфина и Центробанка будут вынесены на обсуждение правительства и парламента осенью 2016 года.