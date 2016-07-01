Анкара, 1 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Власти Турции установили личности двух из трех смертников, подорвавших себя 28 июня в аэропорту имени Ататюрка, со ссылкой на турецкие СМИ передает ABC News. Из-за тройного теракта на входе, выходе и парковке стамбульского аэропорта погибли 44 человека.

Лента ограждения

Государственное агентство «Анадолу» сообщило, что окружной прокурор Бакыркёйа в ходе расследования установил личность двух подозреваемых. Следствие по идентификации третьего подозреваемого продолжается.

Личность одного подозреваемого определили по ксерокопии его паспорта, который он предоставил риелтору, чтобы снять жилье в районе Фатих Стамбула. Кроме того, в мусорном ведре возле квартиры, где жили террористы-смертники, обнаружен поломанный компьютер. Полиция пытается получить доступ к сохраненной на ней информации.

Частное информационное агентство «Доган» отмечает, что двое подозреваемых являлись гражданами России.