Москва, 2 июля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Цикл лекций и кинопоказов «Disney и Союзмультфильм: история фантазии» 3 июля открывается в московском кинотеатре «Пионер». Юным зрителям расскажут о связи классической анимации Disney и мультфильмов, созданных в стенах «Союзмультфильма». Откроет программу «Бэмби» 1942 — пятый по счету полнометражный мультфильм Уолта Диснея. О так, как картина повлияла на советских режиссёров-мультипликаторов, расскажет историк анимации Павел Шведов.

Цитата из к/ф «Бэмби». реж Джеймс Элгар, Сэмюэл Армстронг, Дэвид Хэнд и др. 1942. США Семья

На свет появляется будущий Князь леса — оленёнок Бэмби. С помощью мамы и друзей — зайчонка Топотуна, скунса Цветочка, оленихи Фэлин — Бэмби познаёт мир. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые оленёнок столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья — все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово — Человек.

«Бэмби» является одним из первых полнометражных мультфильмов, с которых начинала творить киностудия Disney. Он интересен для нашей истории именно тем, что, по воспоминаниям многих отечественных мастеров мультипликации, стал одним из мультфильмов, обративших внимание молодых режиссёров на анимационное искусство. Об этом говорит Леонид Шварцман в своих интервью, об этом также говорит Фёдор Хитрук, который в принципе называл «Бэмби» вершиной рисованного искусства мультфильма, и в своих статьях и книгах обращался к творчеству раннего Диснея, таким как «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио» и других. В одной из своих статей Хитрук говорил, что советские мультипликаторы научились на фильмах Диснея движению анимационного персонажа, — рассказывает Павел Шведов в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, —

киностудия «Союзмультфильм» создавалась, ориентируясь на тот конвейер, который был в 30-е годы на студии Disney. Понятно, что советские мультипликаторы достаточно быстро научились создавать свой собственный стиль, и когда мы смотрим отечественную анимацию, мы не видим кальки с американской. Но при этом диснеевские фильмы стали окнами в мир анимации для многих будущих режиссёров, когда человек, ещё не осознавая, что всю свою жизнь посвятит этому искусству, приходит в кинотеатр и заражается увиденным…».

Цитата из к/ф «Бэмби». реж Джеймс Элгар, Сэмюэл Армстронг, Дэвид Хэнд и др. 1942. США Лесные жители

Работа над «Бэмби» на киностудии Disney началась ещё до войны, в 1937 году, когда Уолт Дисней приобрёл права на оригинальную повесть Феликса Зальтена. Постепенно от реализма первых зарисовок создатели пришли к необходимости большей индивидуализированности персонажей. Так появились знаменитые широко распахнутые глаза Бэмби и его возлюбленной Фэлин.

В советский прокат фильм вышел в начале лета 1945 года: это был личный подарок Уолта Диснея союзникам в победе над фашизмом.

«Бэмби» показывает, что настоящий мультипликационный или кинематографический шедевр — вневременной и внетерриториальный. Мы можем смотреть фильмы, созданные в первой половине XX века, как вполне современные, потому что там затронуты темы, которые будут оставаться актуальными ещё многие десятилетия», — комментирует Павел Шведов.

Цитата из к/ф «Бэмби». реж Джеймс Элгар, Сэмюэл Армстронг, Дэвид Хэнд и др. 1942. США Мороз

В рамках кинолектория «Disney и Союзмультфильм: история фантазии» в кинотеатре «Пионер» будут показаны другие мультфильмы производства Disney и малоизвестные, либо забытые, но от того не менее значимые картины «Союзмультфильма».

После летних каникул, в сентябре вниманию зрителей будет представлена диснеевская «Алиса в стране чудес», в октябре — советская «Сказку о царе Салтане» Валентины и Зинаиды Брумберг 1943, в ноябре пройдёт показ мультфильма «101 далматинец», а в декабре зрители увидят «Кошку, которая гуляла сама по себе» Идеи Гараниной 1988.

Цитата из к/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе». реж Идея Гаранина. 1988. СССР Первые люди

«Выбранные советские картины, с одной стороны, оказались немного подзабыты, с другой — окаймляют всю историю «Союзмультфильма», которую мы знаем. «Кошка, которая гуляла сама по себе» была создана в 1988 году и это один из последних полнометражных мультфильмов на киностудии», — добавил Шведов.