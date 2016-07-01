Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Центробанк разработает понятную для населения форму контрактов, чтобы повысить финансовую грамотность граждан. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

Швецов заметил, что договор с гражданином, приобретающим финансовый продукт, можно написать «на шестнадцати листах мелким шрифтом, а можно изложить основные параметры понятным образом на одной странице».

«Мы вместе с индустрией работаем над новой формой договоров, чтобы гражданину было понятно, что он покупает, и чтобы он мог сделать конкурентный выбор», — сказал Швецов.

Зампред ЦБ РФ добавил, что чаще всего граждан не обманывают, а они «сами обманываются», набирая множество кредитов.

«Да, человек удовлетворяет сиюминутную потребность, но затем сталкивается с более серьезной ситуацией, долговой нагрузкой, которая непомерна для него, и уровень его жизни снижается», — подчеркнул Швецов. Он считает, что это является следствием, в том числе, отсутствия финансовой дисциплины и финансовой грамотности населения.