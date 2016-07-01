Москва, 1 июля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Российский кинорежиссер Александр Сокуров решил баллотироваться в Государственную думу Российской Федерации по спискам партии «Яблоко». Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

Ed Ivanushkin Яблоко

«Наблюдая за тем, что происходит в нашем парламенте, я с тревогой смотрю в будущее и хочу поддержать «Яблоко», — заявил Сокуров на съезде «Яблока», который проходит сегодня в Москве.

Режиссер также подчеркнул, что несмотря на желание баллотироваться в Госдуму он останется беспартийным и не хочет включаться в политическую борьбу. «Делаю это не в борьбе против кого-то, а потому, что хочу по мере своих возможностей участвовать в построении гражданского общества», — сказал Сокуров.

Он также напомнил, что раньше не сотрудничал с партиями и выступал за политическую нейтральность деятелей культуры. Но сегодня Сокуров находит политическую ситуацию гораздо более сложной, чем в 90-е годы, и поэтому решил пойти на выборы.

Предполагается, что Сокуров может возглавить региональную группу «Яблока» по Санкт-Петербургу.