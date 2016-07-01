Москва, 1 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, директор департамента Международного сотрудничества Минэнерго Роман Маршавин сообщил, что до конца года состоится встреча представителей российского энергетического ведомства с генеральным секретарем ОПЕК, передает корреспондент ИА REGNUM.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950-е

По слова Маршавина, сейчас российская сторона ожидает, когда определится новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). После чего, в начале августа текущего года, министерство энергетики России будет выходить на связь с ОПЕК и договариваться о встрече.

Встреча планируется в рамках ежегодного энергодиалога между Россией, которую будет представлять министр энергетики РФ Александр Новак, ОПЕК и экспертным сообществом. Главная тема, которая будет обсуждаться на мероприятии, касается ситуации на мировых рынках.

Помимо этого, сообщается, что до конца июля 2016 года в Москву с официальным визитом может посетить министр связи Ирана Махмуд Ваэзи. Что касается российско-саудовского сотрудничества, то имеется высокая вероятность встречи главы Минэнерго РФ с министром нефти Саудовской Аравии.