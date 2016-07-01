Лондон, 1 июля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Британская авиакомпания Easyjet готовится к выходу Великобритании из Евросоюза. «Лоукостер» в целях предосторожности собирается запросить выдачу лицензии эксплуатанта (AOC) в ЕС, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Передислокацию штаб-квартиры из Лутона в Лондон низкотарифная авиакомпания не планирует.

Easyjet призывает британское правительство и Европейский союз сохранить полностью свободный и нерегулируемый рынок авиаперевозок даже после референдума в Великобритании. «Это означало бы, что Easyjet и все европейские авиакомпании продолжают работать, как сегодня», — говорится в заявлении компании.

Представители Easyjet уже проводили неформальные переговоры по AOC до референдума 23 июня. «У нас нет планов уйти из Лутона — нашего дома в течение 20 лет».

Ранее британский новостной канал Sky News спекулировал, что Easyjet может покинуть Британию после референдума.

Сертификат эксплуатанта ВС (или лицензия эксплуатанта) — официальный документ, допускающий к осуществлению авиаперевозок и авиационных работ.