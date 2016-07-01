Симферополь, 1 июля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Крыму необходимо построить модульных детских садов в общей сложности на 10 тыс. мест, и в этом республике нужна помощь правительства РФ. С просьбой об этом глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к вице-премьеру правительства Ольге Голодец, приехавшей на полуостров с рабочим визитом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Обратился к Ольге Юрьевне с просьбой оказать поддержку в создании в 2017 году дополнительных 10 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях Крыма благодаря строительству детских модульных садов. При этом, исходя из предварительных расчетов, как минимум 5 тысяч мест так или иначе будут созданы», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook после совещания с Голодец.

Глава Крыма отметил, что самая напряженная ситуация с нехваткой мест в детских садах сейчас складывается в Симферополе и Ялте. «В том случае, если у правительства РФ будет возможность профинансировать программу полностью, тогда выполним строительство на 10 тысяч мест», — заявил Сергей Аксёнов.

Ранее в интервью ИА REGNUM председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что несмотря на активное строительство детских садов на полуострове, реально очередь в детсады не уменьшается, поскольку в Крым активно переселяются россияне из других районов страны. «У нас на конец года будет создано порядка 10 тысяч новых мест в детских садах, это мы за два года сделали. А очередь так и не сдвинулась. Эти новые места поглотили те, кто сюда переехали», — сказал Константинов.