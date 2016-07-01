Калуга, 1 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги

В актовом зале Калужского технического колледжа состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года.

Как сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, мероприятие объединило выпускников, обучавшихся на разных специальностях. Талантливые и одаренные студенты, отличившиеся в учебе и спортивных достижениях, были приглашены на сцену для вручения дипломов и наград.

Поздравить выпускников колледжа пришел и депутат калужской городской Думы по единому избирательному округу Денис Курганов. Он поблагодарил преподавателей колледжа и родителей выпускников. Отметил, что студенты принимают самое активное участие в общественной жизни — будь то субботники, спортивные мероприятия или творческие проекты. Пожелал выпускникам любви к выбранной профессии, уверенности в собственных силах, карьерного роста, удачи и успехов.

Денис Курганов сам является выпускником данного учебного заведения и прекрасно знает дружный педагогический коллектив колледжа. В своем напутственном слове депутат пожелал выпускникам успехов в освоении выбранной специальности, добросовестно трудится на благо нашей Калужской области, родителя выразил благодарность за то, что они воспитали достойных ребят, а педагогическому коллективу — талантливых и благодарных учеников, которыми они по праву могут гордиться.

Всем выпускникам от имени депутата городского парлдамента были вручены памятные подарки.