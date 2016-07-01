Тула, 1 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Транзит технологий из военной промышленности в гражданскую — одна из главных задач, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, выступая на пленарном заседании научно-практической конференции «Оборонно-промышленный комплекс России — новые возможности для медицинской промышленности». Конференция стартовала в Туле 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

В числе спикеров пленарного заседания — заместитель председателя правительства Российской Федерации, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, руководители федеральных служб и федеральных агентств, предприятий ОПК и учреждений здравоохранения, эксперты.

Модератором пленарного заседания выступил генеральный директор Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования Александр Смирнов.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тула — это оружейная столица России, щит и арсенал государства. На протяжении многих веков здесь создавался мощный оборонный потенциал. Сегодня же в регионе работают 25 предприятий оборонной промыш­ленности, в том числе «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», «Сплав», «Туламашзавод». Продукция тульских оружейников пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Широко известны не только в России, но и во всем мире такие изделия, как зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г», радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

«Сегодня мы реализуем политику «Новой индустриализации», заложенную в Программу социально-экономического развития Тульской области до 2021 года. Одна из главных её задач — транзит технологий из военной промышленности в гражданскую», — сказал Алексей Дюмин.

Тульские предприятия ОПК уже имеют опыт производства мирной продукции. Так, «КБП имени академика Шипунова» осуществляет новые разработки оборудования лазерной хирургии третьего поколения. «Туламашзавод» осваивает выпуск томографов, а «Сплав» приступил к выпуску роботизированных лечебных комплексов широкого диапазона применения. «Тульская «оборонка» успешно трудится для спасения жизни и здоровья людей», — отметил Алексей Дюмин.

Приветствие президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям конференции зачитал Дмитрий Рогозин.

«Сегодня оборонная отрасль обладает значительными инновационными возможностями, которые необходимо в полной мере задействовать для модернизации экономики, укрепления позиций России на мировых рынках в глобальной конкуренции. И одним из приоритетов деятельности оборонно-промышленного комплекса является производство передовой медицинской техники и изделий медицинского назначения. Уверен, что ваша конференция станет авторитетной площадкой для делового общения представителей органов власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, врачебного сообщества, экспертов. Даст старт новым перспективным проектам, востребованным в практической медицине и отечественном здравоохранении в целом», — говорится в приветствии Владимира Путина.

По мнению Дмитрия Рогозина, внимание главы государства наглядно демонстрирует значение обсуждаемой на конференции темы. Возможности военных заводов, которые сегодня в полной мере выполняют задачи по исполнению государственной программы вооружения, должны использоваться не только для армии и флота, но и в гражданской жизни и, самое главное, для сохранения здоровья нации. Как отметил вице-премьер, по оснащению медицинским оборудованием, диагностическим оборудованием и инструментом российская медицина на 80% зависит от импорта.

«То, что показали на выставке, вселяет надежды. Хотя впереди еще очень много работы», — подчеркнул Дмитрий Рогозин. По его мнению, потенциал оборонных предприятий позволяет успешно производить оборудование для стоматологии, диагностики, хирургии.

Одним из примеров удачного решения этой задачи была названа разработка тульского НПО «Сплав» — лечебно-диагностического комплекса для поддержания жизнедеятельности человека «Ангел».

«Необходимо решить вопрос формирования единого каталога того, что уже производится, технологий оборонно-промышленного комплекса, предприятий, которые должны взять на себя в качестве государственного заказа производство медицинского оборудования», — обозначил стоящую перед участниками конференции повестку дня Дмитрий Рогозин.