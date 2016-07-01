Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Работники бюджетной сферы не смогут накапливать пенсии самостоятельно по системе, анонсированной Министерством финансов. Об этом заявил президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Выступая в ходе дискуссии, экс-министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сегодня судьба обязательной пенсионной накопительной системы под вопросом, так как накопления уже несколько лет подряд замораживаются. Ранее Минфин и Центробанк объявили, что рассматривают альтернативный сценарий, который заключается в окончательной отмене обязательной накопительной системы.

«Добровольная система предполагает, что 6% дохода граждане будут перечислять. Насколько я могу себе представить, это от 10 до 15 тысяч рублей в год может быть, сумма, существенная для среднего гражданина», — заметил Кудрин.

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В ответ первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов предположил, что 80% граждан России согласятся участвовать в новой добровольной системе, так как она начнет работу автоматически, а чтобы отказаться от нее, нужно будет предпринять «слишком много активных действий». Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов понизил этот прогноз до половины от работающего населения.

Константин Угрюмов же настроен еще менее оптимистично, он считает, что на добровольную систему согласятся лишь те, кто ранее перевел накопления в негосударственные пенсионные фонды. Угрюмов напомнил, что количество вкладчиков НПФ стагнирует последние десять лет, и связано это не с недоверием к пенсионным фондом, а с уровнем материального достатка людей.

«Уважаемые коллеги, о чем мы говорим? О каких добровольных накоплениях, если 70% населения страны накоплений не имеют вообще никаких? Какие добровольные накопления будет делать бюджетник, получающий 5−7 тысяч рублей в месяц?» — обратился Угрюмов к участникам форума.

«Но средняя зарплата сегодня более 33 тысяч рублей», — попытался возразить ему Кудрин.

Константин Угрюмов же призвал Кудрина спуститься с небес на землю. «Алексей Леонидович, мы о «среднем» или «про жизнь»? Я согласен, что средняя зарплата выше, но вы в регионы выйдите, вы лучше меня знаете, что бюджетник там получает по 10−12 тысяч рублей. И вы хотите сказать, что человек будет 6% откладывать на старость в систему, в которой ему сказали: «Ты приходи, а потом мы тебя обманем?» — возмутился Угрюмов.

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Сегодня на МФК глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уже осенью правительство и федеральный парламент рассмотрят документ, который создаст так называемый «пенсионный капитал», предусматривающий, что граждане сами должны откладывать средства на старость в негосударственные пенсионные фонды. Эти деньги будут страховаться, наследоваться, их также можно будет использовать на здравоохранение и некоторые другие цели.