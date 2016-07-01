Вена, 1 июля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, несмотря на решение конституционного суда о повторных выборах, уверен в своей победе, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Если мне удалось один раз, я смогу и во второй раз», — заявил 72-летний профессор экономики. «В предстоящие месяцы мы снова поставим на ноги широкую гражданскую поддержку», — добавил Ван дер Беллен.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, конституционный суд Австрии аннулировал результаты второго тура выборов президента Австрии, который состоялся 22 мая. Его глава Герхарт Хольцингер дал понять, что голосование необходимо «полностью» повторить. Повторный второй тур, скорее всего, состоится в сентябре или октябре, отметил ранее сам Ван дер Беллен.

Результаты прошедших 22 июня выборов оспорили правые политики Австрийской партии свободы (АПС). Основанием к этому стал очень малый отрыв в голосах за кандидата от этой партии Норберта Хофера от победившего в голосовании Ван дер Беллена — бывшего лидера Партии «зеленых». Разница в голосах составила менее одного процента. Кроме того, лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе сообщал о «громадном количестве нарушений и ошибок», допущенных на выборах. Стоит отметить, что в ходе апрельского голосования — в первом туре — Хофер существенно опережал соперника.