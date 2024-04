Вильнюс, 1 июля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Продолжая визит в США, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс с советником президента США по вопросам национальной безопасности Аврил Хейнс и руководством и экспертами вашингтонских аналитических центров обсудил вопросы увеличения трансатлантической безопасности и предстоящего в Варшаве саммита НАТО, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 июля, в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

На встрече с Хейнс обсуждался приближающийся саммит НАТО, шаги США и союзников по обеспечению безопасности восточных членов НАТО. «Мы очень ценим лидерство США в стремлении, чтобы саммит НАТО в Варшаве был успешным, и чтобы на нем были приняты конкретные решения по поводу увеличения сил НАТО в Литве и нашем регионе. Саммит НАТО должен надлежащим образом оценить изменившуюся геополитическую ситуацию и отправить четкую весть о готовности Альянса защищать своих членов», — сказал министр.

Хейнс поблагодарила Литву за вклад в борьбу против терроризма и за принятое на этой неделе решение отправить в Ирак военных инструкторов и гражданских служащих, которые присоединятся к борьбе коалиции, возглавляемой США, против террористической группировки ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).

Министр также принял участие в дискуссии с руководством и экспертами действующих в Вашингтоне влиятельных неправительственных организаций — Института Маккейна, Гудзоновского института, Atlantic Council, National Endowment for Democracy, Center for European Policy Analysis, German Marshall Fund, Center for Strategic and International Studies. Во время дискуссии обсуждались вопросы безопасности, «вызываемых со стороны России угроз, агрессии против Украины», влияние результатов референдума в Соединенном Королевстве на трансатлантическое сообщество.

«Участники дискуссии поблагодарили Литву за ее активную роль и принципиальную позицию относительно агрессии России и помощи Украине, а также другим странам Восточного партнерства ЕС. Линкявичюс также посетил национальное радио National Public Radio, редакцию Voice of America и дал интервью по вопросам безопасности, НАТО, санкций против агрессивной политики Кремля, Brexit. Министр также встретился с президентом неправительственной организации Carnegie Endowment for International Peace Биллом Бернсом», — сообщает МИД Литвы.