Москва, 1 июля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Дом на улице Плющиха, где в 1837−38 годах жил Лев Николаевич Толстой, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы. Здание имеет особую историческую ценность как первый московский адрес писателя, поскольку именно сюда из Ясной Поляны в 1837 году переехала жить его семья.

Николай Ге. Портрет Льва Толстого. 1882

«Здание построено как жилое с полуподвалом и мезонином в середине XVIII века, и в целом оно сохранило свой первоначальный объем и структуру. Следует отметить ценные конструктивные особенности здания — сводчатые перекрытия полуподвала и отдельных помещений первого этажа. Историческая декоративная отделка фасадов, относящаяся к 2-й половине XIX века, сейчас скрыта под современной обшивкой. Степень сохранности элементов этой отделки еще потребует специальных исследований», — пояснил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Отметим, в этот дом к писателю приезжали гостить князья Горчаковы и Мусины-Пушкины, а позже — Н.В. Гоголь, С.Т. Аксаков, М.П. Погодин, И.С. Щепкин. Воспоминания о пребывании в доме Толстой описал в повестях «Детство» и «Отрочество».

Объект также связан и со священномучеником Василием, протоиереем Московским. С 1913 до 1925 года в здании размещалась частная женская гимназия Н.В. Мартыновой, в которой преподавал священник Василий Павлович Смирнов, причисленный к лику новомучеников в 2000 году.

Напомним, в настоящее время в здании располагается подразделение ДПС ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве.