Вильнюс, 1 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Великобритания — не единственная страна, которая может выйти из ЕС, считает лидер литовской парламентской оппозиции, член партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Само решение я оцениваю как ошибочное, но нужно учитывать выбор большинства, — говорил Кубилюс в эфире радиостанции Žinių radijas. — Примерно три года назад после знаменитой речи премьера Великобритании Дэвида Кэмерона я сказал, что совершается ошибка, что референдум, хоть и демократический, но непрогнозируемый инструмент, результаты которого может предопределить не рациональность мышления людей, а какие-либо эмоции. И вот мы получаем результат, который вызывает множество паники и в самой Великобритании».

«Вчера мы видели, что бывший мэр Лондона Борис Джонсон отозвал свою кандидатуру на пост лидера консерваторов, так как его ближайший друг министр юстиции Майкл Гоув, видимо, предал его, так как сам решил баллотироваться на пост лидера. На стороне лейбористов также суматоха, суматоха и в Европе. Не хочется видеть черные перспективы, но это событие, которое должно вызывать большое беспокойство, так как для нашей геополитической безопасности возникает немаленькая угроза и не только потому, что Британия является нашим сильным партнером, но и потому, что пример Британии показывает, как такие сценарии, которые мы считали невозможными, могут стать реальностью. Может сработать эффект домино, когда следом пойдут Нидерланды, любящие референдумы, Франция, Греция», — считает политик.

Лидер парламентской оппозиции отметил, что результат Brexit не является хорошим для экономики Великобритании, но он не хороший для экономики Европы. Это понимают сами сторонники Brexit, возможно, поэтому и реальные процедуры отделения Великобритании не начинаются.