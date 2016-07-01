Вильнюс, 1 июля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Владельцы вильнюсского концертного зала Compensa не разрешили концерт исполнителя Тимати, «прославляющего Кремль», сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 июля, в администрации концертного зала Compensa.

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна. 1873

«Скандальный российский рэп-исполнитель считается инструментом кремлевской пропаганды: отрицает целостность территории Украины, оправдывает агрессию России, а своим творчеством старается умножать ряды юных сторонников президента России Владимира Путина», — заявили в администрации Compensa.

«Информационная безопасность» — такую основную причину, почему для Тимати были закрыты двери концертного зала Compensa, назвала руководитель проектов концертного зала Гинтаре Бинкявичюте. «Тимати восхваляет президента России Путина, агитирует за осуществляемую Россией политику на Украине, одобряет аннексию Крыма. Взгляд знаменитого российского исполнителя показался неприемлемым для руководителей концертного зала Compensa», — говорится в официально распространённом заявлении администрации концертного зала.

«Вдохновлять или провоцировать — самовыражение исполнителя не должно ограничиваться. Но разница между искусством и пропагандой есть. Мы считаем, что Тимати приезжает делиться не музыкой, а выполнять политические задания: изменить взгляд участников концерта на осуществляемую Россией политику», — сказала Бинкявичюте.

По словам представительницы концертного зала, решение по поводу концерта Тимати было принято после «внимательного ознакомления с взглядами, декларируемыми скандальным исполнителем, после консультаций с культурными обозревателями и экспертами по информационным войнам». По словам Бинкявичюте, труднее всего установить, когда провоцирующие идеи становятся средством направленной манипуляции. В этом случае нужно было убедиться, «что запрет не вызовет противоположный эффект, не будет предоставлено основание говорить об ограничении свободы слова».

Это не первый раз, когда концертный зал Compensa закрывает двери для исполнителей, «подозреваемых в распространении кремлевской пропаганды». Из соображений «информационной безопасности» не было разрешено провести концерт Льва Лещенко, было отказано в концертах «Фестивалю шансона» и «Звездам шансона».