Вашингтон, 1 июля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против пяти российских машиностроительных предприятий. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что Вашингтон ввел санкции против пяти российских машиностроительных заводов. Санкции вводятся на основании Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Этот закон запрещает поставки в эти страны услуг и технологий, подпадающих под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

Под американские санкции попали следующие российские предприятия: 50-й авиационный ремонтный завод в Калининграде, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Конструкторское бюро машиностроения в Коломне, Конструкторское бюро «Кунцево» и НПО машиностроения в Москве.