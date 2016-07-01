Вена, 1 июля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Повторный второй тур президентских выборов в Австрии, скорее всего, состоится в сентябре или октябре. Об этом со ссылкой на номинального президента Альпийской республики Александра Ван дер Беллена передает Reuters.

Resizia Выборы

«Выборы, вероятно, будут проведены в конце сентября или, самое позднее, в начале октября», — заявил на пресс-конференции бывший лидер партии «Зеленые» Ван дер Беллен. Последний на голосовании 22 мая с минимальным отрывом (меньше 1%) победил правого кандидата Норберта Хофера.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, конституционный суд Австрии аннулировал результаты второго тура выборов президента Австрии. Его глава Герхарт Хольцингер дал понять, что голосование необходимо «полностью» повторить.