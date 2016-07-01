Пенза, 1 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Пензенской области с 1 июля текущего года начали работу дополнительные бригады «скорой помощи». Теперь на территории каждого муниципального района функционирует как минимум две бригады медиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

mos03.ru Скорая помощь

По словам главного врача Пензенской областной станции скорой медициной помощи Оксаны Коробковой, усиление службы в первую очередь произведено в тех районах, где до сегодняшнего дня работала одна бригада. «В Пензенской области функционируют 129 бригад скорой медицинской помощи», — сказала главврач.

Мероприятия по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи проводятся в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минздрава РФ № 388-н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и вступающими в силу 1 июля 2016 года.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, время доезда до пациента бригад «скорой помощи» не должно превышать 20 минут с момента вызова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с февраля этого года на базе Пензенской областной станции скорой медицинской помощи работают дополнительные телефонные номера для вызова врача на дом с помощью смс-сообщений.

Диспетчер после получения сообщения передает его в соответствующее учреждение, а пациент получает ответное смс. Также фиксируются пропущенные звонки с мобильных и стационарных телефонов, после чего диспетчер в кратчайшие сроки перезванивает для вызова врача на дом.