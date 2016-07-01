Воронеж, 1 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Воронежской области впервые за несколько десятилетий открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину. Бюст вождю мирового пролетариата открыли 1 июля в Грибановском районе, на территории местного машиностроительного завода.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

Рядом с бюстом установили две гранитные таблички с ленинскими цитатами. Церемония открытия прошла торжественно: на ней собрались работники завода, к бюсту возложили цветы.

«Этот бюст мы нашли на задворках выброшенным. Отчистили, отреставрировали. Подобным образом мы хотели бы напомнить о нашей истории. Ленин — как символ. А вообще — это дань нашим ветеранам, нашим предкам, которые подняли из руин страну. Нашу историю не раз пытались извратить и осмеять. Но, лично я считал и считаю: даже коммунизм, все-таки, можно построить, если очень хорошо трудиться!» — цитирует «Блокнот-Воронеж» управляющего делами ООО «Грибановский машиностроительный завод» Николая Красножона.

Кстати, в микрорайоне машиностроительного завода в Грибановке уже есть один памятник Ленину — его установили еще в 1937 году, сначала у здания заводского клуба, а затем перенесли к дому №13 на Машзаводской улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что в городе атомщиков, Нововоронеже, может появиться бюст Иосифу Сталину — с такой инициативой выступило местное отделение КПРФ, а городские власти вынесли вопрос на всенародно обсуждение.