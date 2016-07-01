Астана, 1 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Главная транспортная прокуратура Казахстана обвинила национального железнодорожного перевозчика АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ) в массовых незаконных увольнениях сотрудников, передает сегодня, 1 июля, агентство «КазТАГ».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

С этим вопросом главный транспортный прокурор Казахстана Ибрай Тлеугалеев обратился к вице-президенту КТЖ Эрику Имашеву на заседании коллегии главной транспортной прокуратуры.

«Более 100 незаконных увольнений работников по вашей структуре, по вашей компании. Однако меры дисциплинарного и материального характера приняты лишь в отношении двух руководителей, подписавших незаконные приказы», — сказал Тлеугалеев.

По словам транспортного прокурора, национальная компания сократила 1,5 тысячи работников, при этом по 554 сокращенным позициям у руководства нет обоснования необходимости увольнения.

«Запрашивали, мы запрашивали, объясняйте, как вы сокращали, по каким основаниям, так внятного нормального объяснения и не получили», — отметил прокурор.

Он также добавил, что 957 работников компании были уволены без согласования с профсоюзом.

Выслушавший прокурора вице-президент КТЖ Эрик Имашев не смог дать четкого ответа по существу обвинений.

На заседании коллегии также было сказано, что в 2014—2015 годах на предприятиях транспорта было сокращено более 10 тысяч рабочих мест с реальным увольнением 4655 работников. В АО «КТЖ» за это время было сокращено 5,5 тысяч человек.

Отметим, что увольнения идут на фоне общих попыток власти не допустить роста безработицы в стране. Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в массовом порядке были подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве — между акиматами (администрациями) областей, двух самых крупных городов — Астаны и Алма-Аты, а также работодателями и профсоюзами предприятий. Цель этих соглашений — сохранение рабочих мест для обеспечения занятости населения и контроля роста уровня безработицы.

«Всего с начала прошлого года подписано около 105 тысяч 557 меморандумов, которыми охвачено более 2,4 млн работников. Меморандумами охвачено около 1,9 тысяч крупных предприятий (83% от общего числа), более 103,9 тысяч средних и малых предприятий, что составляет порядка 59% от их общего количества», — информировало 18 апреля Минсоцразвития.

Тем не менее, на местах сокращения все же продолжаются. Проблемы имеются и у работников, сохранивших за собой рабочие места: в республике с начала года долгов по зарплате набралось на 560 млн рублей.