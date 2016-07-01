Загреб, 1 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. 1 июля в рамках европейской программы расселения беженцев Хорватия приняла первую группу мигрантов в составе четырех выходцев из восточноафриканской Эритреи, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

По квотам Евросоюза, Хорватия обязуется разместить у себя 1583 мигрантов. Согласно достигнутым в сентябре договоренностям, страны-члены блока должны принять из Греции и Италии в общей сложности 160 000 беженцев.

Из-за противодействия некоторых стран блока переселить удалось меньше 2 тысяч беженцев. Центральноевропейские правительства жалуются, что не могут интегрировать иностранцев, в основном из мусульманских стран, в свои общества.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сделать вашу жизнь проще и избавить от проблем, из-за которых вы отважились на это путешествие», — сказал министр внутренних дел Влахо Орепич мигрантам по их прибытию. Последних временно разместят в центре приема для лиц, ищущих убежища в столице Загребе.

С сентября 2015 г. по март 2016 г. около 650 тысяч мигрантов пересекли территорию Хорватии, следуя в основном по маршруту Сирия — Германия.