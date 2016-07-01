Ханты-Мансийск, 1 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В югорском детском лагере упавший столб насмерть придавил 13-летнюю девочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

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Смертельное ЧП произошло сегодня, 1 июля, около 16:00 по местному времен, а детском лагере во время «Первого молодежного форума» в деревне Шапша, что расположена в 25 километрах от Ханты-Мансийска.

На месте сейчас еще работает полиция, специалисты по делам несовершеннолетних, медицинские работники и следователи регионального СКР. В срочном порядке в Шапшу выехала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она уже выехала на место происшествия, встретилась с родителями погибшего ребенка и выразила свои соболезнования, сообщает департамент общественный и внешних связей ХМАО.

Глава окружной прокуратуры Евгений Ботвинкин поручил Ханты-Мансийскому межрайонному прокурору лично отправиться на место для контроля работы правоохранителей.