Степанакерт, 1 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Официальный Степанакерт не намерен вести переговоры с «азербайджанской общиной Карабаха», поскольку подобной общины не существует, заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

nankr.am Степанакерт

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Баку на встрече с азербайджанскими беженцами поддержал предложение азербайджанской стороны об организации встречи «представителей армянской и азербайджанской общин Карабаха», в частности, сказав, что узнает позицию армянской стороны, и они постараются организовать подобную встречу. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

По словам Бабаяна, такие идеи периодически озвучивают некоторые политические деятели, но Степанакерт всегда говорил, что такого понятия, как азербайджанская община Карабаха, не существует ни с политической, ни с правовой точек зрения. «Поэтому такая встреча просто невозможна. У нас есть государство, и Штайнмайер встретился с президентом республики. А эта, так называемая, азербайджанская община — просто группа людей, которая создана азербайджанскими властями с целью каких-то политических спекуляций. Подобной категории просто не существует. Мы не можем встречаться с представителями несуществующей организации», — заявил Бабаян в эфире радио «Азатутюн».

Он также подчеркнул, что если действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер действительно сделал подобное заявление, то это организованная Азербайджаном провокация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящийся с визитом в закавказские страны глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 30 июня в Ереване встретился с делегацией во главе с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, в ходе которой карабахская сторона подняла вопрос полноценного участия официального Степанакерта в переговорах.