Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга признал, что доска финскому маршалу Карлу Маннергейму была установлена с нарушением городского законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 июля в аппарате депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Ковалева.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против установки доски Маннергейму вскоре после ее открытия

Депутат Ковалев («Справедливая Россия») обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко по поводу мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, которая появилась в Петербурге 16 июня на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице.

Вопрос был поднят сегодня, 1 июля, на заседании Совета по мемориальным доскам при городском правительстве.

Алексей Ковалев потребовал от градоначальника проверить, существуют ли необходимые разрешения на установку мемориальной доски Маннергейму.

Установка мемориальной доски без разрешительных документов является административным правонарушением и карается штрафом. Поскольку разрешительных документов на доску Маннергейму нет, Ковалев потребует ее демонтировать и привлечь к ответственности виновных в незаконной установке.

Игорь Павловский ИА REGNUM В настоящее время доска закрыта пленкой

Напомним, в торжественной церемонии открытия доски 16 июня участвовали министр культуры Владимир Мединский и глава администрации президента Сергей Иванов. Мединский в ходе церемонии заявил, что памятная доска Маннергейму открывается «как русскому генералу». По словам чиновника, «Маннергейм много сделал для России».

Еще в ходе открытия доски петербуржцы встретили ее появление криками «Позор!». Затем у доски появились пикетчики с плакатами «Убийце ленинградцев не место в нашем городе». Спустя несколько дней доску Маннергейму облили красной краской неизвестные граждане. После этого доску закрыли черной пленкой, в этом состоянии она пребывает и поныне.

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