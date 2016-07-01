Астана, 1 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что пришла пора, когда казахстанцев следует научить ловить рыбу, вместо того, чтобы просто давать ее. Об этом глава государства заявил сегодня, 1 июля, на совещании об итогах реализации программы индустриализации за I полугодие 2016 года

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«Мы должны рабочие места и условия создавать, чтобы люди зарабатывали себе на жизнь. Вот это роль государства, а не подачки, субсидии давать: я лежу, не работаю, рот у меня открытый — кладите мне в рот пищу. Нет», — завил президент на совещании.

Следует отметить, что перед тем как перейти к обсуждению актуальных проблем и вопросов реализации программы индустриализации. Назарбаев в режиме телемоста дал старт восьми новым производствам, запущенным в рамках Карты индустриализации. Среди них — завод по производству колесных пар и тепличный комплекс в Экибастузе, Кентауский трансформаторный завод в Южно-Казахстанской области, завод по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения в Астане, завод по производству тракторов «Батыр» в Петропавловске, предприятие по производству продуктов быстрого приготовления в Южно-Казахстанской области, завод по нарезке резьбовых соединений премиум класса в Актау, а также производство моторного топлива экологического класса К5 в Западно-Казахстанской области.

«Индустриализация — одно из ключевых направлений нашей работы в новой экономической реальности. Еще 6 лет назад мы начали форсировать программу индустриально-инновационного развития страны. За это время запущено более тысячи новых предприятий в обрабатывающем секторе промышленности. Начат выпуск порядка 500 совершенно новых видов продукции, которые раньше в Казахстане не производились. Создано более 200 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул Назарбаев.

При этом он отметил, что создание большого количества промышленных производств «не должно быть самоцелью».

«Основной упор следует сделать на качестве проектов и их жизнеспособности. Поэтому отбор проектов в нынешней пятилетке и оказание мер государственной поддержки должны осуществляться исключительно с учетом их конкурентоспособности и экспортного потенциала», — пояснил глава Казахстана.

Он также напомнил, что одним из важнейших результатов программы индустриализации стало опережающее развитие обрабатывающих отраслей.

«По темпам роста обрабатывающая промышленность в 1,4 раза опережает горнодобывающий сектор. Тем самым улучшается структура нашей экономики. Обрабатывающая промышленность Казахстана продолжает демонстрировать положительные результаты. Как мы все видим, экономика страны испытывает мощное внешнее давление, выраженное в снижении цен и спроса на наши товары. Экономическая активность в стране поддерживается во многом благодаря масштабным государственным инвестициям. Поэтому сегодня важно формирование новых источников роста экономики. В этой связи, в предстоящие годы необходимо сосредоточить усилия правительства на нескольких экспортоориентированных приоритетных отраслях. В производственной сфере ими должны стать, например, производство продуктов питания, металлургия, машиностроение, агро‑ и нефтехимия. В сфере услуг следует обратить внимание на транспорт и логистику, здравоохранение, образование, инженерно-технические услуги и туризм. Необходимо добиться увеличения несырьевого экспорта к 2025 году в 2 раза, по сравнению с 2015 годом — отметил Нурсултан Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что по оценкам большинства современных экспертов, мир живет в условиях новой реальности, и на смену «экономике ресурсов» приходит «экономика знаний».

«На первый план выходит креативный и высокопродуктивный частный бизнес. Сейчас в мире открываются новые возможности, благодаря развитию технологий: интернета, нано‑ и биотехнологий, новых материалов и так далее. По оценкам, в будущем только новые технологии будут давать от 30 до 70% прироста ВВП. Если мы не будем заниматься новыми технологиями и инновациями, не сможем успешно конкурировать. Поэтому только в 2014—2015 годах научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были профинансированы на сумму 142 миллиарда тенге (28,4 млрд руб.), — сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также поручил обеспечить 1,5 миллиона казахстанских семей доступным жильем в ближайшие 15 лет. Еще одна важная задача — дать работу каждому казахстанцу.

» У каждого гражданина должна быть работа, средства, чтобы обеспечивать семью. В этом мы должны помочь! У государства нет средств, которые можно отдавать просто так. Есть узбекская пословица: чем просто так сидеть, лучше просто так работай. Давайте и мы этому будем учиться. Нужно избавляться от анекдотов, что казахи ленивые! В Казахстане есть все условия для того, чтобы каждый мог найти себе работу и прокормить семью. Все условия должны создавать акимы и министры», — заявил Назарбаев.

Кроме того, он обратил внимание на проблему выпускников школ без квалификации. По данным президента, ежегодно на рынке труда оказывается 21 тысяча таких людей.

«Я говорил, что бесплатное техническое образование будет с начала следующего года. Ежегодно 21 тысяча выпускников школ выходит на рынок труда, не имея квалификации. Одни поступают туда, другие сюда, остается 21 тысяча молодых людей, которые выходят на рынок без квалификации. Возможно, выловить эту 21 тысячу и дать им первичное бесплатное образование. Подарок государства молодому человеку, своему гражданину от своей страны. Пусть помнит всю жизнь», — подчеркнул президент.

В завершение совещания Назарбаев призвал не отставать от «четвертой промышленной революции».

«Мы все с вами знаем и говорим, что сейчас происходит «четвертая промышленная революция», то есть мировая экономика переходит на новую стадию, появляются новые инновационные научно-технические изделия. Мы должны быть готовы к этим вызовам. Я рад, что наши кадры, руководители сориентированы именно на это. Деятельность алматинского парка инновационных технологий, строится новый центр вокруг Назарбаев Университета, наша связь с российским «Сколково» и Силиконовой долиной США — все это очень важная часть нашей работы», — подчеркнул Назарбаев.

Отметим, государственная Программа индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015 — 2019 годы была принята 1 августа 2014 года. Согласно целям программы, к 2019 году Казахстан должен достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года: прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении; роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении; роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза; снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15%; роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек. Общие расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию программы в 2015 — 2019 годах, составят 643,9 млрд тенге (128,7 млрд руб.)