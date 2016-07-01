Москва, 1 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Развитие инжиниринга — один из путей, которые позволят поднять российскую экономику. Об этом в ходе бизнес-дня НАИКС (Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве) и ФИДИК (FIDIC — Международная ассоциация инженеров-консультантов) в России заявил президент НАИКС, директор по капитальным вложениям ГК «Росатом» Геннадий Сахаров.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

По словам Сахарова, сегодня в России развитию инжиниринга стали уделять большое внимание, им занимаются многие министерства и ведомства, активно работают в этой области профессиональные сообщества (Российский союз промышленников и предпринимателей, Российский союз строителей). Президент НАИКС напомнил, что при Совете Федерации была создана временная комиссия, которая занимается разработкой законодательства по инжинирингу и инженерному делу. При этом на сегодняшний день в России отсутствует такая профессия как инженер-консультант в строительстве. «НАИКС был разработан стандарт, он сейчас проходит процедуру регистрации, и мы надеемся, что такая профессия официально появится в России и где-то через месяц такой стандарт будет утверждён», — отметил Сахаров.

Ассоциация НАИКС была создана в декабре 2014 года. На сегодняшний день она является самой крупной российской ассоциацией, которая объединяет инженеров-консультантов в строительстве, в нее входит более 20 инжиниринговых компаний, а численность персонала, который работает в них, составляет более 12 тысяч человек.

Одна из целей ассоциации — создание в России цивилизованного рынка инженерных консультантов в строительстве, создание профессионального сообщества высококвалифицированных консультантов в строительстве и изучение и применение лучших мировых практик в этой области. «Мы активно работаем с международными ассоциациями. В прошлом году мы заключили договор с Финской национальной ассоциацией консалтинговых фирм (SKOL) и будем привлекать их при сооружении атомной станции в Финляндии (речь идет о строительстве АЭС «Ханхикиви» с участием Росатома). В прошлом году мы также заключили договор с Казахстанской национальной ассоциацией инженеров-консультантов в строительстве. В Казахстане планируется осуществить крупную государственную программу по строительству платных дорог. Мы предполагаем, что члены нашей ассоциации смогут активно участвовать в реализации этой программы стоимостью несколько миллиардов долларов. Сегодня разрабатывается соглашение о сотрудничестве со странами, входящими в СНГ», — проинформировал Сахаров.

Управляющий директор ФИДИК Энрико Винк положительно оценил цели и задачи НАИКС: «Я рад, что НАИКС, выступая от имени всего профессионального сообщества инженеров-консультантов в России, говорит о том, что будет развивать профессиональные подходы инженеров-консультантов, работать с типовыми контрактами. Путь полон трудностей, но я уверен, что мы выстроим конструктивное сотрудничество с НАИКС, чтобы достичь поставленной перед нами цели».

Генеральный директор группы компаний ПМСОФТ Александр Цветков отметил важность роли и места инженера-консультанта в реализации крупных проектов в строительстве, добавив, что его квалификация должна быть на очень высоком уровне: «Инженер-консультант должен обладать всем комплексом знаний и умений, которые позволяют ему правильно рекомендовать те или иные решения в рамках реализуемых проектов».

Он отметил, что рост инжиниринговых услуг в России ожидается на уровне 8% в год. «Рынок инжиниринговых услуг становится всё более и более востребованным. Ожидается, что к 2019 году он достигнет 272 млрд рублей», — сообщил Цветков.

Вице-президент НАИКС Владимир Малахов подчеркнул, что вместо того, чтобы заниматься импортозамещением, надо заниматься экспортозамещением — то есть замещать экспортеров на зарубежных рынках своими экспортными услугами, и тогда, его словам, не будет проблем с импортозамещением. Он обратил внимание на Госкорпорацию «Росатом», которая как раз и занимается экспортозамещением: «Количество экспортных контрактов на сегодняшний день у Росатома, пожалуй, самое большое среди российских компаний. Сам факт создания нашей ассоциации НАИКС и ее участие в ФИДИК — это только маленькая часть той стратегии, которая сегодня разрабатывается госкорпорацией. Росатом разработал большое количество предложений и документов, что позволило достичь определенных успехов в развитии нормативной базы Минстроя и строительства», — пояснил вице-президент НАИКС.

Он обратил внимание на то, что большинство предложений по ресурсному ценообразованию, BIM-моделированию, multi-d-технологиям, инновациям в строительстве исходило как раз от Росатома, и сам факт создания Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве, — это заслуга атомной госкорпорации в целях развития экспорта отечественных инжиниринговых услуг.

По информации Малахова, за 2015 год порядка 5000−6000 строительных компаний в России обанкротились только потому, что в России отсутствует системная государственная поддержка инжиниринговых услуг. «Всё, что мы сегодня делаем в рамках НАИКС, направлено на создание не просто ассоциации инженеров-консультантов международного уровня, а целой экономики и институциональной системы развития инженерного консалтинга в России в целом и в строительстве в частности. К сожалению, сегодня Минстрой выполняет функции управляющего Министерства по жилищно-коммунальному строительству, но никак не проектного офиса по строительному инжинирингу. При этом в общем объеме капитального строительства по России жилищное строительство занимает от четверти до трети, а остальное строительство — это индустриальное, инфраструктурное. Это очень серьезное высокотехнологичное строительство, которое пока, к сожалению, никак инжиниринговыми услугами не охватывается», — отметил он.

Задача ассоциации, по его словам — вывести всю деятельность компаний в области промышленного строительства на мировой уровень. «И именно ФИДИК является для нас тем инструментом, который покажет, как можно работать на международном уровне с иностранными партнерами, как надо развивать нормативно-правовую базу в России, показать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы экспорт инжиниринговых услуг вышел в России на уровень экспорта сырья», — рассказал Малахов.

«Сегодня на российском рынке присутствует экономика заказчика. Крупный заказчик формирует вокруг себя серьезную структуру капитального строительства, которая после завершения проекта просто исчезает. В результате мы получаем огромное количество строительных и проектных компаний на рынке, они чаще всего мелкие, что не способствует превращению в серьезную строительную отрасль. Мы бы хотели, чтобы в стране существовала сильная структура экономики инжиниринга, которая представляла бы собой связь инженеров-консультантов как физических лиц, связь по специализации — стоимостной инжиниринг, инжиниринг жизненного цикла, проектный инжиниринг, сопровождение и управление проектами, управление рисками, а также связь межотраслевых инжиниринговых объединений», — отметил вице-президент НАИКС. Такая структура, по его мнению, даст прирост активов, создаст структуру управления знаниями в строительной отрасли.

В ходе бизнес-дня была также представлена информация о том, как используется система контрактов ФИДИК в ходе сооружения атомных станций за рубежом, в частности, при реализации проекта АЭС «Ханхикиви» в Финляндии.

Елена Колосова, директор по развитию Группы компаний К4, рассказала об особенностях проектного управления на примере АЭС «Ханхикиви». По ее словам, чтобы обеспечить эффективное строительство, необходимо обрисовать все запросы, наиболее профессиональным в области проектного управления должен быть застройщик, и все его требования должны так или иначе найти отражение в контракте.

Колосова сообщила, что в Росатоме разработаны отраслевые методические рекомендации по организации управления проектами. По ее мнению, это большой шаг в плане облегчения внедрения технологии проектного управления на предприятиях атомной отрасли, и на сегодняшний день есть та методическая база, которую можно взять за основу. Она содержит в себе лучший международный опыт, накопленный Ростамом на большом количестве проектов, уже реализованных за рубежом, и этот опыт госкорпорация может использовать в своей повседневной деятельности.