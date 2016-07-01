Тверь, 1 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Более 500 молодых специалистов стали выпускниками Тверского государственного медицинского университета в 2016 году. Церемония выпуска состоялась 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства. В этом году вуз отмечает 80-летие с момента основания.

Илья Репин. Хирург в операционном зале.1888

Всего дипломы врачей и провизоров в этом году получили 500 молодых людей, в том числе — 387 граждан РФ и 126 граждан других стран. В вузе учатся молодые люди из стран Азии, Африки, Латинской Америки.

В этом году в университете проходит 60-й выпуск врачей по специальности «стоматология», 59-й по направлению «лечебное дело», 22-й педиатров, 18-й по специальности «фармация».

Учреждение готовит кадры в рамках договоров о целевом приеме для 13 российских регионов. На такой основе образование получали 59 студентов из Тверской области. В целом 200 специалистов, получивших дипломы, намерены развивать здравоохранение на тверской земле и лечить жителей области.

Молодых специалистов поздравил исполняющий обязанности губернатор Игорь Руденя. «Радует, что каждый второй российский выпускник университета останется работать в Тверской области. Нам нужны молодые, талантливые, энергичные врачи. Люди хотят видеть медицину современной, доступной и эффективной. Социальная поддержка врачей, создание комфортных условий труда — это важнейшее условие развития здравоохранения в регионе», — говорится в приветственном адресе главы региона.

Выпускники вуза готовы работать и на селе. Так, Маргарита Соколова из Сандово, окончившая вуз с отличием, после интернатуры вернется на малую родину работать в местной больнице по направлению гинекология, акушерство, а Юлия Тимофеева планирует быть педиатром в Кашинской ЦРБ: «Я считаю своим долгом вернуться в родной город и трудиться там».

Слова благодарности в адрес вуза от лица иностранцев выразила выпускница Рой Пратхама из Индии: «Здесь мы исполнили свою мечту стать хорошим врачом, получили не только знания, но и познакомились с новой культурой».