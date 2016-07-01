Саранск, 1 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Директор школы №38 Саранска признан виновным по ч.2 ст. 293 УК РФ («Неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пролетарского районного суда столицы Мордовии.

printmeposter.com Вынесен приговор

Напомним, в апреле 2015 года девочка, ожидая мать в школе, подошла к ограждениям лестничного марша и посмотрела вниз. Потеряв равновесие, она упала через ограждения в пролет между лестничными маршами с высоты третьего этажа. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что директор школы закрепил за 1 «Г» классом кабинет №323 на третьем этаже здания. При этом он, как ответственное должностное лиц, не предпринял мер по переоборудованию ограждений лестницы и приведению их в соответствии с нормативами. Согласно специальным правилам ограждения лестничных маршей должно быть высотой более 1,2 м, в школе №38 высота ограждений составляла 92,5 см. Необходимая высота ограждений не позволила бы ребенка упасть вниз.

Согласно акту амнистии, директор школы освобожден от назначенного наказания со снятием судимости.