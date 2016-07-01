Дюссельдорф, Германия, 1 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В высшем земельном суде Дюссельдорфа завершился процесс по делу о покушении на жизнь обер-бургомистра Кельна (OB) Генриетты Рекер. Суд приговорил 45-летнего Франка С. к 14 годам лишения свободы, передает Spiegel.

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«Он хотел направить сигнал против миграционной политики федерального правительства», — заявила председательствующая судья Барбара Хавлица. «Он хотел создать атмосферу страха и повлиять на политику», — добавила она. Федеральный обвинитель потребовал пожизненного заключения. Защита добивалась, чтобы срок не превышал 15 лет.

Франк С. ранил Рекер 17 октября 2015 года, за день до выборов обер-бургомистра, вонзив ей в шею большой охотничий нож и ранив еще четыре других людей.

Рекер тогда руководила размещением беженцев в Кельне. После нападения она находилась в критическом состоянии, несколько дней пребывая в искусственной коме.