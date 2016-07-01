Махачкала, 1 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик получил травмы, играя на футбольном поле в одном из дворов в столице Дагестана: на ребенка упали футбольные ворота.

PublicDomainPictures Футбольные ворота

Инцидент произошел 29 июня у дома № 55 по проспекту имени Имама Шамиля. В результате опрокидывания футбольных ворот малолетний ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. По факту случившегося следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время выясняются причины и условия, из-за которых пострадал ребенок. Устанавливается лицо, по вине которого оказались на площадке незакрепленные футбольные ворота.

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Случаи падения футбольных ворот и нанесения ими травм детям, к сожалению, нередки. На прошлой неделе, 22 июня, на челябинском стадионе «Центральный» во время футбольной тренировки на одного из мальчиков упали футбольные ворота. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу и прооперировали. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое. В настоящее время мальчик вышел из комы. В апреле в Тугулыме Свердловской области 11-летний ребенок играл в футбол, когда на него упали ворота. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В мае 2013 года под воротами в Каменске-Уральском погибла первоклассница. А 5 февраля 2012 года падение ворот стало причиной гибели 12-летнего мальчика в Екатеринбурге.

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