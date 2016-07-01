Сочи, Краснодарский край, 1 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на территории России до саммита G20 в Китае в начале сентября этого года. Об этом сегодня, 1 июля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча

Глава турецкого МИД заявил, что президент Эрдоган подтвердил планы встретиться с Путиным в рамках саммите G20 в Китае. «Но наш президент также выразил желание провести переговоры до поездки в Китай. Мы работаем в этом направлении, будем проводить необходимые консультации между ведомствами на различных уровнях для подготовки такой встречи», — добавил Чавушоглу.

Напомним, сегодня в Сочи в рамках Совета министров иностранных дел государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС) состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой турецкого внешнеполитического ведомства Чавушоглу.