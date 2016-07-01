Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Валютные ипотечники устроили пикет на Сенатской площади Петербурга, где в здании Президентской библиотеки им. Ельцина проходит Международный финансовый конгресс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Пикет валютных заёмщиков перед Международным финансовым конгрессом

Одиночный пикет выставили у входа в библиотеку, где собрались банкиры, финансисты и чиновники, которые в течение двух дней обсуждают перспективы развития денежно-кредитной и бюджетной политики.

«Проблема валютных заемщиков не решается. А эти банкиры всё едят-едят, а им всё мало», — прокомментировала причины своей акции пикетчица. В этот самый момент участники форума мимо нее продвигались к автобусам-шаттлам, которые должны были отвезти их на обед в дорогой ресторан.

Активистка держала в руках плакат с фразой: «Сколько инфарктов, инсультов, смертей вам нужно? Когда вы насытитесь? Прекратите геноцид валютных ипотечных заемщиков». Призыв был продублирован на английском языке. Пикет не вызвал особого интереса ни у участников форума, ни у правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург предложил покончить с валютной ипотекой в России