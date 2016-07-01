Волгодонск, Ростовская область, 1 июля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. «Ростовская АЭС — это лучшее предприятие из всех, которые я посещал, — заявил глава администрации г. Волгодонска Андрей Иванов. — Высочайшая культура производства, менеджмент качества — все направлено на эффективную работу и, в первую очередь, на обеспечение безопасной эксплуатации блоков. Неслучайно именно Ростовская АЭС является стабильной площадкой хороших новостей экономического и социального характера. В условиях санкций Запада Россия получила новый импульс для развития национальной экономики. И обеспечить на Юге страны, в том числе и в республике Крым, растущие потребности в энергоресурсах способна лишь атомная энергетика, то есть Ростовская АЭС. Для Волгодонска атомная станция — это развитие в настоящем и уверенность в будущем. Для горожан это работа и благополучие их семей; это социальные и благотворительные проекты, которые реализуются в городе благодаря атомщикам; это налоги. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области городу Волгодонску в 2016 году выделено 190 млн. рублей на приобретение 10 единиц экологически чистого общественного транспорта и 19 единиц коммунальной техники. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписан проект, который будет реализован в Волгодонске с привлечением инвестиций и участием средств Концерна «Росэнергоатом» — это строительство завода по переработке мусора. Развивается город, развивается регион… А развитие невозможно без наращивания энергомощностей. Пуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС даст югу страны необходимую энергию».

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«Проект, по которому построены три ростовских энергоблока и строится четвёртый, — один из самых надежных, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. — На каждый энергоблок предусмотрены 3 независимых канала систем безопасности, при этом каждый канал может выполнить функции всей системы. Они включаются в работу автоматически при нарушениях нормальной эксплуатации. Кроме того, на каждом блоке предусмотрены 4 барьера безопасности и 5 уровней глубокоэшелонированной защиты. Проект Ростовской АЭС выполнен таким образом, что радиационное воздействие на население и окружающую среду при длительной эксплуатации не обнаружимо и не превышает фоновых значений, а при эксплуатационных отклонениях не приводит к превышению установленных доз облучения населения. Радиационная безопасность населения и окружающей среды при эксплуатации станции надёжно обеспечена в соответствии с требованиями российских и международных норм и правил. Блоки с реактором типа ВВЭР-1000 отлично зарекомендовали себя в работе. Это крепкие «рабочие лошадки» — эффективные, надёжные и безопасные. Не случайно за рубежом проявляют такой интерес к строительству АЭС данного типа. Конечно, основные вопросы, поступающие от населения, касаются темы безопасности. После событий на АЭС Фукусима это вполне объяснимо. Для предотвращения возникновения событий, аналогичных тем, что произошли на японской атомной станции, разработаны мероприятия по доработке и оснащению как оборудования, так и конструкционных элементов зданий АЭС. Эти мероприятия позволяют выполнить управление процессами при нештатной ситуации, сопровождающейся полным обесточиванием АЭС, и обеспечить целостность физических барьеров безопасности на пути распространения радиоактивных веществ в окружающую среду. На станцию поставлены дополнительное оборудование и спецтехника. У безопасности нет конечной точки, эти улучшения бесконечны. Поэтому мы постоянно проводим противоаварийные тренировки, направленные на отработку действий во всех возможных нештатных ситуациях, в том числе и аналогичной той, которая произошла на АЭС «Фукусима».

«Наша страна всегда гордилась атомной отраслью, — напомнил председатель подкомитета по законодательному обеспечению использования атомной энергии комитета Государственной думы по энергетике Владимир Поцяпун. — И понятно — почему: любая из российских атомных станций — это высокотехнологичное производство с большой долей научной составляющей. Более того, все технологии, которые применяются сегодня внутри России, являются технологиями с повышенным уровнем безопасности. Не случайно они идут на экспорт: портфель заказов госкорпорации «Росатом» на ближайшие 10 лет составляет 100 млрд. долларов. Это свидетельствует о том, что в области ядерных технологий Россия является бесспорным мировым лидером. Если говорить о проекте, реализованном на Ростовской атомной станции, то к блокам данного типа проявляют стабильный интерес страны, планирующие развивать атомную энергетику. Этот проект отвечает всем требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства, а также требованиям безопасности, которые предъявляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ростовская атомная станция — одно из самых крупных предприятий энергетической отрасли на юге страны. Оно обеспечивает порядка 70 процентов выработки электроэнергии в Ростовской области, даёт электроэнергию Волгоградской области, Кубани и Ставрополью. Именно Ростовская АЭС протянула руку помощи Крыму, когда он остался без энергоснабжения, и с пуском четвёртого энергоблока станция готова полностью обеспечить полуостров электроэнергией. Да, пока в России доля АЭС в общем энергобалансе невелика — 16−17%, но планы по строительству у нас масштабные. Напомню, что президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить 25% атомной генерации в энергобалансе страны. Поэтому пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС в 2017 году — важнейшее событие для российской атомной отрасли».

«Значение Ростовской АЭС для экономики нашего региона и всего юга России невозможно переоценить. В прошлом году индекс промышленного производства в Ростовской области составил 154,6 процента, — подчеркнул министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов. — По этому показателю мы первые в России. Первый квартал текущего года обеспечил плюс ещё десять процентов к достигнутому уровню. Экономика развивается. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост составил 110 процентов. Во многом благодаря развитию Ростовской АЭС завод «Атоммаш» интегрирован в группу компаний госкорпорации «Росатом» и после продолжительного перерыва снова начал выпускать продукцию для атомной отрасли. Рост производства требует роста энергетических мощностей. Наибольшую долю этих мощностей может обеспечить только новый — четвертый блок Ростовской АЭС. Энергетика, и особенно атомная — это хребет становления нашей экономики. И то, что сейчас Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией Крым, — это решение стратегической государственной задачи. Что касается экологической составляющей, то Ростовская АЭС вкладывает колоссальные средства в природоохранные мероприятия. И это при том, что она более безопасна, чем ряд других промышленных объектов. Одним из показателей здоровой экологии является то, что сельскохозяйственная продукция с маркой «Сделано на Дону» востребована во всех регионах страны. Поэтому большое спасибо коллективу, который строил и строит станцию, тем, кто её эксплуатирует — безопасно, эффективно и надёжно».

«По результатам радиоэкологического мониторинга 30-километровой зоны наблюдения Ростовской АЭС за период с 2003 по 2015 годы мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,10−0,15 мкЗв/ч и варьируется в пределах 0,07−0,25 мкЗв/ч, — сообщила заведующая лаборатории радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцента кафедры технической физики физфака Южного федерального университета Елена Бураева. — Для специалистов эти цифры говорят о том, что уровень радиации не превышает тот гамма-фон, который регистрировался в данной местности в допусковой период. Этот фон является характерным для Ростовской области и соответствует нормам радиационной безопасности. Удельная активность искусственного радионуклида 137Cs в почвах за период исследований уменьшилась практически в два раза, что связано с естественным распадом данного элемента. Как известно, глобальный радиоцезий в окружающей среде — это последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Содержание естественных радионуклидов в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС также характерно для почв региона. Мы мониторим окружающую среду в различных точках территории расположения атомной станции уже 13 лет. И можем сказать: за все время эксплуатации Ростовской АЭС повышение уровня радиационного фона, вызванного деятельностью атомной станции, выявлено не было».

«С 80-х годов, когда была построена и введена в эксплуатацию АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-440, Россия является главным партнёром в атомной программе Венгрии, — рассказал инженер по экологии АЭС «Пакш» Венгрия Ласло Манга. — Сегодня АЭС «Пакш» вырабатывает более 40% от всей производимой электроэнергии в стране. Но 30% энергии Венгрия пока ещё закупает за рубежом. Чтобы покрыть этот дефицит, мы, заручившись поддержкой населения (согласно опросам в Венгрии развитие атомной энергетики поддерживают 75% населения страны), собираемся построить ещё два энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 — аналогичные тем, которые смонтированы на Ленинградской АЭС-2. Я, как специалист-атомщик, могу заявить, что сегодня только атомная энергетика способна при минимуме затрат дать максимум энергии. Экологически чистой энергии! Российские проекты АЭС являются одними из лучших в мире по многим показателям, и, в первую очередь, по обеспечению безопасности. Более тридцати лет безупречной работы АЭС «Пакш», построенной по российскому проекту, тому подтверждение. Постоянный мониторинг состояния окружающей среды службами атомной станции и независимыми экологическими организациями подтверждает, что за всё время работы АЭС «Пакш» негативного воздействия на окружающую среду нет. Я принимал участие в международной экологической экспертизе материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС — 2. Ознакомившись с проектной документацией и материалами надзорных органов, могу подтвердить качество и достоверность выполненных оценок радиационных рисков при штатной эксплуатации, проектных и запроектных авариях. Надёжность энергоблоков высока и отвечает международным требованиям, системы безопасности российских реакторов типа ВВЭР полностью удовлетворяют самым жёстким современным международным требованиям. Что касается Ростовской АЭС, то на ней смонтированы, пожалуй, одни из лучших в мире реакторов, и высокий уровень её эффективности, надёжности и безопасности признан не только в России, но и в международном атомном сообществе».