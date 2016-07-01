Иркутск, 1 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко будет лично контролировать ситуацию на территории Иркутской области, где идет поиск пропавшего самолета Ил-76. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, задача осложнена сильной задымленностью от природных пожаров и труднодоступностью местности.

x0g.ru МЧС России

Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России состоялось селекторное совещание под руководством министра Владимира Пучкова. Участники совещания обсудили сложившуюся обстановку и проводимые мероприятия по поиску самолета Ил-76. Министр дал указание усилить группировку, задействованную в поисковой операции, и расширить зону поиска.

«Задействуйте авиацию и все наземные силы», — сказал министр. Он добавил, что в настоящее время МЧС России организовало широкомасштабный поиск Ил-76, который не вышел на связь.

Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Сибирского регионального центра и ГУ МЧС России по Иркутской области. К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники Росавиации, Авиалесоохраны, Минобороны, Минздрава и МВД России. Общую координацию осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

На базе ГУ МЧС России по Иркутской области открыт многоканальный телефон «горячей линии».

К поисковым работам привлечена группировка спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и Байкальского поисково-спасательного отряда, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Иркутской области, девять воздушных судов, семь из которых МЧС России.

Первый из двух самолетов МЧС России, запланированных для усиления группировки в Иркутской области для участия в поиске пропавшего самолета Ил-76, вылетел из подмосковного аэродрома «Раменское».

На борту самолета находится около 100 специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России и отряда «Центроспас» со всем необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в труднодоступной местности

Всего к поисково-спасательным работам привлечены 441 человек и 28 единиц техники, в том числе 11 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Иркутской в 06.30 не вышел на связь самолет Ил-76 МЧС России, который принимал участие в тушении лесных пожаров. На борту самолета находился экипаж в составе 10 человек.