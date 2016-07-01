Великий Новгород, 1 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. На единый день голосования, 18 сентября, в Великом Новгороде назначены дополнительные выборы депутата городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии области, вакантное место депутата в городском парламенте образовалось после назначения на пост первого вице-мэра Великого Новгорода депутата Юрия Пшеницына.

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«Для регистрации кандидата в депутаты думы Великого Новгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 необходимо 65 подписей избирателей, при этом максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата, составляет 71 подпись», — сообщили в избиркоме.

Напомним, 18 сентября в Новгородской области также пройдут выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва и Новгородской областной думы шестого созыва.