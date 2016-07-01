Волгодонск, Ростовская область, 1 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. 30 июня в Волгодонске (Ростовская область) прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока №4 Ростовской АЭС.

rosenergoatom.ru Работа ростовской атомной электростанции

Как сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС, участие в слушаниях приняли проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители АО «Концерн Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, правительства Ростовской области, городской администрации, здравоохранения и общественных организаций, а также жители г. Волгодонска, вблизи которого расположена Ростовская АЭС — всего свыше 680 человек. С докладами и сообщениями по теме слушаний выступили около 30 человек.

«Проект, по которому построены три ростовских энергоблока и строится четвёртый, — один из самых надежных, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. — Если говорить о четвертом блоке, то на нем мы применяем еще более совершенное оборудование в области обеспечения радиационной безопасности. Это такой естественный процесс — технический прогресс не стоит на месте, и мы идем с ним в ногу. Особенно отрадно, что это техника российского производства. В этом смысле программа импортозамещения работает в полный рост. К блокам типа ВВЭР, которые смонтированы на Ростовской АЭС, стабильный интерес проявляют и наши зарубежные коллеги, которые отдают симпатии атомным энергоблокам российского дизайна. И это объяснимо: ВВЭР — абсолютно конкурентоспособный блок. Сейчас Росатом законтрактовал несколько проектов по строительству атомных станций за рубежом. Иранцы учатся у нас, как мы эксплуатируем блоки в условиях высоких температур. А болгары просят поделиться опытом и новыми наработками в области систем вентиляции. Студенты — будущие атомщики — проходят практику и стажировку на Ростовской АЭС. Это наши соседи и братья белорусы, Вьетнам, Бангладеш. Приятно, что у иностранцев вызывают интерес и наши энергоблоки, и опыт, накопленный ростовскими атомщиками в области эксплуатации атомной станции».

По данным отдела радиационной безопасности Ростовской АЭС, который осуществляет радиационный контроль окружающей среды в районе размещения предприятия, за период наблюдений с 2001 по 2016 гг. уровень содержания радионуклидов в приземном слое воздуха в районе размещения атомной станции находился ниже минимально детектируемой активности. Влияния Ростовской АЭС на удельную активность радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха, в атмосферных выпадениях и полевой растительности не выявлено.

Эти данные подтвердила и независимый эксперт —заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики физфака Южного федерального университета Елена Бураева. «По результатам радиоэкологического мониторинга 30-километровой зоны наблюдения Ростовской АЭС за период с 2003 по 2015 годы уровень радиации не превышает тот гамма-фон, который регистрировался в данной местности в период до пуска атомной станции, — подчеркнула она. — Содержание естественных радионуклидов в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС также характерное для почв региона. Мы монитором окружающую среду в различных точках территории расположения атомной станции уже 13 лет. И можем сказать: за все время эксплуатации Ростовской АЭС повышение уровня радиационного фона, вызванного деятельностью атомной станции, выявлено не было».

Необходимость ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС и увеличения атомной генерации на Юге России обусловлена энергодефицитом, который сохраняется в регионе и имеет тенденции к росту. Юг России, в том числе и полуостров Крым, динамично развиваются, и обеспечить растущие потребности в энергоресурсах способна только атомная энергетика. Это отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов: «Значение Ростовской АЭС для экономики нашего региона и всего юга России невозможно переоценить. Рост производства требует роста энергетических мощностей. Наибольшую долю этих мощностей может обеспечить только новый — четвертый блок Ростовской АЭС. Энергетика, и особенно атомная, — это хребет становления нашей экономики. И то, что сейчас Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией Крым, — это решение стратегической государственной задачи».

В общественных слушаниях приняли участие представители экспертного сообщества Венгерской народной республики. Инженер по экологии АЭС «Пакш» (Венгрия) Ласло Манга напомнил, что с 80-х годов, когда была построена и введена в эксплуатацию АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-440, Россия является главным партнёром в атомной программе Венгрии. «Сегодня АЭС «Пакш» вырабатывает более 40% от всей производимой электроэнергии в стране. Но 30% энергии Венгрия пока ещё закупает за рубежом. Чтобы покрыть этот дефицит, мы, заручившись поддержкой населения (согласно опросам в Венгрии развитие атомной энергетики поддерживают 75% населения страны), собираемся построить ещё два энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР. Российские проекты АЭС являются одними из лучших в мире по многим показателям, и в первую очередь, по обеспечению безопасности. Надёжность энергоблоков высока и отвечает международным стандартам, системы безопасности российских реакторов типа ВВЭР полностью удовлетворяют самым жёстким современным международным требованиям. Что касается Ростовской АЭС, на которой установлены реакторы ВВЭР-1000, то уровень её эффективности, надёжности и безопасности признан и высоко оценён не только в России, но и в международном атомном сообществе», — подчеркнул Ласло Манга.

Проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители концерна «Росэнергоатом» ответили на все вопросы участников общественных слушаний. Всем желающим ознакомиться с предварительными материалами ОВОС можно будет в течение еще одного месяца — до 1 августа включительно.