Махачкала, 1 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Фотокорреспондент Руслан Алибеков был доставлен в отделение полиции по Ленинскому району Махачкалы, когда он попытался снимать рейд оперативников у мечети на улице Венгерских бойцов, передает 1 июля корреспондент ИА REGNUM.

jarmoluk Фотограф

Журналист находился у мечети на улице генерала Омарова, где после пятничной молитвы полицейские задержали для проверки ряд прихожан. По словам фотографа, сотрудники полиции его задержали, когда он вел съемку. «Меня и еще 12 человек посадили в «Газель». Как только машина остановилась у ворот здания, передо мной извинились и сказали, что я могу идти. Остальных увезли в отдел», — цитирует журналиста «Новое дело».

Сама газета «Черновик» заявляет, что обратится в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников полиции.

Напомним, что 11 мая текущего был задержан пресс-атташе мечети на улице Венгерский бойцов Магомед Магомедов. 6 июня, решением суда Советского района Махачкалы он помещен под домашний арест.