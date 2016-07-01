Калининград, 1 июля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Польский «мораторий» на льготное пересечение границы с Россией в период летних отпусков негативно отразится на рядовых гражданах, планировавших провести отпуск в соседнем регионе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала сегодня, 1 июля, министр-руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

Facebook.com Калининградский министр Алла Иванова: «Надеюсь, что МПП вернётся на место»

«Если это временное приостановление (а соглашение такую возможность предусматривает), то для проектов и долгосрочного взаимодействия это не смертельный удар, — сказала эксперт. — Скорее, эта неприятность для тех, кто планировал провести отпуск в Польше в июле, пользуясь МПП и, возможно, произвёл предварительную оплату каникул».

Министр уточнила, что посольство России в Варшаве было проинформировано 30 июня, т. е. за один рабочий день до начала действия «моратория. «Это очень короткое уведомление, — продолжила Алла Иванова. — В ноте нет пояснений, с чем это связано. Из информации на сайте Генконсульства Польши в Калининграде можно предположить, что такое предложение связано с саммитом НАТО в Варшаве и Всемирных дней молодёжи в Кракове, которые посетит папа Римский».

Алла Иванова также обратила внимание, что Россия и Польша сегодня, 1 июля, вышли в рабочий режим по программе приграничного сотрудничества на 2014−2020 гг. Планируемый бюджет на совместные польско-российские проекты составляет 61,9 млн евро (41,3 млн евро от Евросоюза и 20,6 млн евро из бюджета Российской Федерации). «Так что надеюсь, что МПП вернётся на место, поскольку руководители МИДов обеих стран ещё два года назад признали Соглашение «хорошо действующим», — сказала министр.

ИА REGNUM уточняет, что в марте 2016 года президент Польши Анджей Дуда, комментируя в Вашингтоне льготный приграничный режим с Калининградской областью, заявил, что «у нас, как у соседей России, абсолютно нет планов изолировать ее (Калининградскую область)». Месяц назад, 2 июня, посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас признал, что «режим МПП с Польшей успешно функционирует, и у меня нет данных о пересмотре этих договорённостей».

Напомним, режим малого приграничного передвижения (МПП) функционирует между Калининградской областью и северными воеводствами Польши четвёртый год. Карточки МПП получили около 300 тысяч жителей российского региона и более 50 тысяч граждан Польши. По этим картам российско-польскую границу пересекают 70% поляков и 30% россиян.