«Польский «мораторий» негативно отразится на рядовых гражданах»
Калининград, 1 июля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Польский «мораторий» на льготное пересечение границы с Россией в период летних отпусков негативно отразится на рядовых гражданах, планировавших провести отпуск в соседнем регионе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала сегодня, 1 июля, министр-руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.
«Если это временное приостановление (а соглашение такую возможность предусматривает), то для проектов и долгосрочного взаимодействия это не смертельный удар, — сказала эксперт. — Скорее, эта неприятность для тех, кто планировал провести отпуск в Польше в июле, пользуясь МПП и, возможно, произвёл предварительную оплату каникул».
Министр уточнила, что посольство России в Варшаве было проинформировано 30 июня,
Алла Иванова также обратила внимание, что Россия и Польша сегодня, 1 июля, вышли в рабочий режим по программе приграничного сотрудничества на 2014−2020 гг. Планируемый бюджет на совместные польско-российские проекты составляет 61,9 млн евро (41,3 млн евро от Евросоюза и 20,6 млн евро из бюджета Российской Федерации). «Так что надеюсь, что МПП вернётся на место, поскольку руководители МИДов обеих стран ещё два года назад признали Соглашение «хорошо действующим», — сказала министр.
ИА REGNUM уточняет, что в марте 2016 года президент Польши Анджей Дуда, комментируя в Вашингтоне льготный приграничный режим с Калининградской областью, заявил, что «у нас, как у соседей России, абсолютно нет планов изолировать ее (Калининградскую область)». Месяц назад, 2 июня, посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас признал, что «режим МПП с Польшей успешно функционирует, и у меня нет данных о пересмотре этих договорённостей».
Напомним, режим малого приграничного передвижения (МПП) функционирует между Калининградской областью и северными воеводствами Польши четвёртый год. Карточки МПП получили около 300 тысяч жителей российского региона и более 50 тысяч граждан Польши. По этим картам российско-польскую границу пересекают 70% поляков и 30% россиян.