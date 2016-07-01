Рига, 1 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Латвия должна быстро предпринять решительные шаги для укрепления содержания местных СМИ, чтобы удержать своих телезрителей, поскольку только что принятое в Литве решение об отмене ограничений на ретрансляцию российских телеканалов свидетельствует — нет иного пути кроме предложения качественного содержания, ибо такого рода запреты в странах ЕС в отношении СМИ не действуют, заявили в Латвийской ассоциации вещающих организаций, сообщает LETA.

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«Решение, которое Литва вынуждена была принять, — это грозное предупреждение для Латвии, означающее, что укрепление латвийской медиасреды должно быть в списке приоритетов правительства», — говорит руководитель ассоциации Гунта Лидака.

После сигналов Еврокомиссии о том, что применяемые Литвой санкции в отношении двух российских телеканалов могут не соответствовать законодательству Евросоюза, Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) отозвала установленные ограничения.

Напомним, в декабре 2015 года ЛКТРВ решила из-за «разжигания ненависти и подстрекательства к войне» в программе телеканала «РТР Планета» обязать литовских ретрансляторов на год перенести канал в пакет платных. Аналогичное решение было принято в связи с такими же нарушениями в мае 2016 года в отношении телеканала «NTV Mir Lithuania».

Это означает, что принятое весной 2016 года Национальным советом по электронным СМИ решение о временном запрете на ретрансляцию и распространение телепрограмм канала «РТР Россия» на территории Латвии, скорее всего, тоже придется отменить, пояснила Лидака.

Как показывают результаты опросов, латыши все больше смотрят российские телеканалы, а нелатыши меньше смотрят латвийские телеканалы, люди в целом все меньше смотрят телевизор, и рекламные деньги уходят на иностранные порталы. Это значит, что местным телеканалам остается все меньше денег на производство качественного содержания на латышском языке, и люди предпочитают смотреть иностранные, в том числе российские, телеканалы, указала она.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель отдела развития языка Агентства латышского языка Инита Витола заявила, что около 20% жителей, для которых родным языком является латышский, смотрят телепередачи на русском языке. В то время, как телепередачи на латышском языке смотрят лишь 7% жителей, для которых родным языком является русский. По ее мнению, происходит это потому, что люди выбирают телепрограммы не по языку, а по содержанию, подчеркнула Витола.

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