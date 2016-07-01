Калуга, 1 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Более 50 новых рабочих мест предоставил автосалон «Мерседес-Бенц», который торжественно открылся 30 июня в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Выступая перед участниками торжества, председатель правления компании «Дженсер», ставшей первым официальным дилером крупнейшего немецкого концерна в Калуге Владимир Пронин заявил: «Для нас Калужская область — стратегически важный регион, который мы оцениваем как мощно развивающуюся территорию. Работая в других регионах, я могу констатировать, что самая комфортная среда для развития бизнеса — именно здесь, в Калуге».

По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, «успех области строится из успеха отдельных компаний, которые в ней работают». Констатируя тот факт, что в настоящее время Калуга занимает второе место в России, после Московской области, по количеству автомобилей на тысячу человек, губернатор подчеркнул, что «новый производитель расширяет для калужан выбор, позволяет мечтать о лучшем, делая его достижимым».

В церемонии также приняли участие генеральные директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» Ян Кароль Мадеа и Кристиан Шулер,

Калужский салон «Мерседес-Бенц» построен в строгом соответствии с требованиями производителя и предоставляет клиентам полный спектр услуг.