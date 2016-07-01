Красногорск, 1 июля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В лесах Подмосковья поспели ягоды: жители области уже вышли на сбор земляники и черники. Созревание малины ожидается через две недели, сообщает РИАМО со ссылкой на источник в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Земляника

«В лесах Московской области начался черничный сезон. В настоящий момент также много земляники», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что с началом ягодного сезона в лесах области увеличилось количество людей: патрулирование лесов усилено для предотвращения пожаров: «Наземное патрулирование проводится с раннего утра, чтобы исключить вероятность возникновения возгорания».

Тем временем излюбленная всеми ягода малина может поспеть лишь в середине июля. «Появление малины в подмосковных лесах ожидается примерно через две недели», — заключил собеседник агентства.

Отмечается также, что в 2015 году черника созрела в конце июня, а малина появилась примерно в начале июля.