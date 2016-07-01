Минск, 1 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Руководитель крупнейшего в Белоруссии производителя мяса птицы — группы компаний «Серволюкс» Евгений Баскин освобождён из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 1 июля в пресс-службе КГБ постсоветской республики.

Эдгар Хант. Куры на скотном дворе

Отмечается, что Баскин полностью погасил вменяемый ему ущерб, в связи с этим было принято решение об изменении ему меры пресечения. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Сумму, выплаченную в счёт погашения ущерба, в КБГ не уточнили, сославшись на тайну следствия. Между тем ранее глава комитета Валерий Вакульчик заявлял, что потери государства оцениваются приблизительно в 17 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор и основной владелец группы компаний «Серволюкс» Евгений Баскин был задержан в середине марта в числе ряда крупных бизнесменов, ставших фигурантами уголовных дел. Всего по делу «Серволюкса» проходят 15 человек — должностные лица «Серволюкса» и аффилированной структуры «Экомол Агро». Тогда же был задержан владелец группы компаний «Трайпл» Юрий Чиж. Как заявлял председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, «неприкасаемые» бизнесмены пытались бежать из постсоветской республики, но были пойманы.

По версии издания «Ежедневник», Баскин занимает шестую позицию в рейтинге белорусских бизнесменов, а Чиж относительно недавно был в лидерах рейтинга.