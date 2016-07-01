Москва, 1 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Семья российского пилота Олега Пешкова, погибшего в Сирии в результате вероломной атаки турецких ВВС на российский фронтовой бомбардировщик Су-24, отказалась от любых компенсаций от Турции. Об этом сегодня, 1 июля, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» брат погибшего пилота Павел Пешков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цена

Он подчеркнул, что никто из родственников погибшего пилота не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации. «Нет, конечно, это бред… Неужели мы сейчас будем просить какие-то компенсации? И в мыслях такого не было», — сказал Павел Пешков.

Он добавил, что даже если власти Турции сами предложат компенсацию, родственники её не возьмут. «Это не то что унизительно, это ужасно», — сказал Пешков.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что мэр турецкого курортного города Кемер предложил подарить семье Пешкова дом в Турции.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что правительство может рассмотреть запрос от семьи Пешкова на компенсацию. При этом он подчеркнул, что Турция не будет выплачивать стоимость сбитого фронтового бомбардировщика Су-24.

Напомним, турецкие ВВС 24 ноября 2015 года преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией. Оба пилота смогли катапультироваться, но огнем террористов с земли был убит капитан Олег Пешков. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия властей Турции «ударом в спину». Против Турции были введены санкции. В частности, был запрещен ввоз ряда продовольственных товаров, а также закрыто чартерное авиасообщение между двумя странами. Кроме того, был отменен безвизовый режим.

Турецкие власти долгое время упорствовали и не признавали своей вины. 27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил сожаление по поводу сбитого Су-24. В Кремле посчитали письмо Эрдогана извинениями и заявили о нормализации российско-турецких отношений.