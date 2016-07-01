Тюмень, 1 июля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Почти половина тюменских магазинов и ларьков, торгующих алкогольной продукцией, вынуждены прекратить работу с 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медовуха

Тому причина — внедрение второго этапа федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» по фиксации и передаче информации об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС — Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Обязанность по представлению сведений в ЕГАИС распространена на все организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. При этом данные в ЕГАИС для розничного сегмента передаются в два этапа. Сначала необходимо подтвердить факт закупки алкогольной продукции от оптовиков, а при продаже потребителю — подтвердить факт реализации каждой бутылки или банки.

Факт оптовой закупки должны с 1 января 2016 года подтвердить все организации и предприниматели, продающие в розницу алкогольную продукцию. Подтверждение факта розничной продажи стало обязательным с 1 июля 2016 года для городских поселений, а с 1 июля 2017 года — для сельских поселений, пояснили в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.

Как сообщил начальник управления Андрей Пантелеев, только 57% торговых точек готовы работать в новых условиях. «На сегодняшний день к системе подключены только 616 организаций, торгующих алкогольной продукции из 1091, имеющего соответствующую лицензию», — передает слова Пантелеева «Тюменская линия».

Тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло считает: «Для выполнения обязанности по фиксации фактов закупки и продажи в ЕГАИС необходимо провести техническое переоснащение торговых мест: докупить специальное оборудование, установить программное обеспечение и т.д. Конечно, все это может привести к уменьшению количества лицензиатов — субъектов предпринимательской деятельности. Поэтому важно смягчить этот переходный период, как минимум, дать время подготовиться к нововведениям».

Тюменские предприниматели выходили с предложением перенести введение второго этапа подключения к ЕГАИС до лучших времен, их поддержали региональные депутаты, но на федеральном уровне поддержки дождаться не удалось.