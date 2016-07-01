Вологда, 1 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Директор череповецкого благотворительного фонда «Вкус жизни» подозревается в хищении почти полутора миллионов рублей у государства. Эти деньги выделялись организации по госпрограмме трудоустройства инвалидов. С 2013 по 2015 годы директор предоставляла в Центр занятости населения Череповца подложные документы о фактическом трудоустройстве инвалидов, хотя на самом деле эти люди так и не приступили к работе под крылом фонда, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Череповца.

A-r-e-s Воровство

«Уголовное дело в отношении руководителя благотворительного фонда возбуждено по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество», она обвиняется в четырех криминальных эпизодах. В 2013 году за трудоустройство одного инвалида и оборудование его рабочего места она получала порядка 70 тысяч рублей, в 2014 году — 137 тысяч рублей, в дальнейшем эта сумма вновь возросла. Если в течение года инвалид бы уволился, череповчанка была обязана известить об этом Центр занятости, чтобы на это место был трудоустроен другой человек, но, сами понимаете, что таких сообщений от нее не поступало», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Череповца Андрей Микитюк.

Формально череповчанка устраивала инвалидов на работу менеджерами, так как возглавляемый ею фонд занимался организацией праздников, массовых мероприятий и туризмом. В действительности же дама арендовала помещение в несколько квадратных метров, где был лишь письменный стол.

Общая сумма причиненного государству ущерба составила 1,4 млн рублей. Причем около 800 тысяч из этих денег женщина официально потратила на покупку автомобиля «Форд Мондео» и трудоустройство череповчанки-инвалида, которая числилась водителем этой машины. На самом деле старая иномарка была приобретена за 200 тысяч рублей и была не приспособлена для управления инвалидами. Устроившаяся на работу женщина проработала водителем всего несколько дней, так как из-за проблем со здоровьем ей было крайне неудобно ездить на этой машине.

Сейчас по инкриминируемой статье мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.