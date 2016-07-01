Владикавказ, 1 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. О своем участии на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва заявил сегодня, 1 июля, лидер североосетинских «патриотов», член высшего органа законодательной власти Северной Осетии Арсен Фадзаев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за депутатский мандат он будет бороться в одномандатном избирательном округе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В своем недавнем интервью оппозиционный к бывшим властям Северной Осетии политик подтвердил свою готовность идти в Госдуму и обещал сразу же сообщить о своем окончательном решении. Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что выборы в Северной Осетии на этот раз должны пройти без фальсификаций.

«Мне необходимо было выдержать небольшую паузу, чтобы узнать мнение простых жителей нашей республики. Учитывая большое количество обращений от наших граждан из всех населенных пунктов с настоятельной просьбой выдвинуть мою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ, я принял окончательное решение баллотироваться в высший орган законодательной власти страны», — озвучил свою позицию Арсен Фадзаев.

Напомним, что политик, общественный деятель и двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев два срока представлял республику в нижней палате Федерального Собрания.

Отметим, что в Северной Осетии на сегодняшний день зарегистрировано 54 политические партии, однако из них реально в выборах примут участие около 20%. Об этом на встрече с представителями парламентских и непарламентских партий сообщил председатель Центризбиркома РСО-Алания Константин Кадиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, в единый день голосования жители Алагирского, Ардонского, Правобережного, Пригородного, а также Дигорского районов будут одновременно выбирать и депутатов в районные собрания представителей. После чего из числа избранных депутатов определят новых глав муниципальных образований.