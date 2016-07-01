Владимир, 1 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Одиночный пикет в поддержку общественности Санкт-Петербурга, выступающей за демонтаж памятной доски неоднозначной исторической личности, союзнику Гитлера и одному из «авторов» блокады Ленинграда, фельдмаршалу Карлу Густаву Маннергейму, состоялся во Владимире 1 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Борисова ИА REGNUM Во Владимире прошел пикет против мемориальной доски Маннергейму

Церемония открытия доски, установленной на доме № 22 по ул. Захарьевской в Санкт-Петербурге, напоминает ИА REGNUM, состоялась 16 июня в присутствии министра культуры Владимира Мединского и главы кремлевской администрации Сергея Иванова.

Организатор пикета Сергей Ражев разместился у стелы в память участников воинских соединений времен Великой Отечественной войны, сформированных во Владимире в 1941—1942 годах, недалеко от мемориала с Вечным огнем. Он раздавал листовки прохожим, заодно информируя владимирцев об этом событии.

Как выяснилось, и спустя две недели об установке мемориальной доски гитлеровскому пособнику знают немногие. Когда же прохожие узнавали подробности и детали биографии фельдмаршала, возмущению многих не было предела.

«Нет, мы ничего не слышали о доске Маннергейму», — такова была реакция прохожих на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Мне уже восемьдесят лет, когда началась война, мне было пять лет, но я все помню. Мне очень многое не нравится из того, что сейчас происходит», — рассказал агентству пожилой владимирец.

«Это просто ужас! Я не могу в это поверить! Нам еще только нацизма не хватает! Хотя Путин и говорит, что нужно постоянно быть собранным, чтобы у нас не случилось того, что на Украине», — проходившая мимо пожилая женщина очень долго не могла успокоиться. Она даже решила позвонить знакомым в Санкт-Петербург и узнать подробности, сказав, что могла бы даже поучаствовать в сборе подписей за снятие доски, если таковой будет объявлен.

Организатор пикета рассказал корреспонденту ИА REGNUM, почему он решил привлечь внимание владимирцев к этому событию: «Такие действия со стороны власти направлены не на увековечение памяти, а на разжигание протестных настроений, особенно в предвыборный год. Особый маразм ситуации придает то обстоятельство, что отец нынешнего президента, Владимир Спиридонович Путин, сам участник героической обороны Ленинграда. Имеет награды, в первых боях по прорыву блокады получил осколочное ранение. А фельдмаршал как раз командовал одной из «клешней» блокады осенью 1941 года».

По словам организатора, факт участия в церемонии открытия доски высокопоставленных кремлевских чиновников наглядно говорит о нарушении общественно-политического консенсуса, причем с подачи самой власти.

«В 2013 году в Санкт-Петербурге запустили проект «сталинобус», но проездил автобус с изображениями и цитатами И.В. Сталина всего один день. Через два года представители движения «Ингрия» запустили было свой проект — «автобус Маннергейма», но тот тоже волевым решением властей проездил всего день. Теперь получается, что этот консенсус разрушен с подачи самой же власти», — отметил организатор пикета.

«На открытии доски фельдмаршалу было сказано, что «мы не обеляем Маннергейма, но воздаем ему должное как военачальнику за его заслуги до 1918 года. Но с таким подходом к истории можно оправдать любого преступника, например, Власова, или «художника Адольфа Шикльгрубера» — «жертву Первой мировой войны», или даже Иуду», — считает Сергей Ражев.

Напомним, увековечение памяти Маннергейма в Санкт-Петербурге многие петербуржцы восприняли как личное оскорбление и глумление над памятью жертв Великой Отечественной войны, а особенно циничным открытие мемориальной доски выглядит в преддверии 75-летия с начала войны.

В день открытия доски многие свидетели этой акции выкрикивали слова осуждения в адрес Маннергейма и организаторов церемонии. Выступления официальных лиц и прохождение почетного караула прерывались криками «Позор», «Одумайтесь!», «Он убивал ленинградцев!», «Не отдавайте честь убийце!».

Через несколько дней неизвестные залили доску краской. Сейчас она скрыта от глаз прохожих тканью.