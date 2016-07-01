Екатеринбург, 1 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге архитекторы предложили разместить храм Святой Екатерины в заброшенной телевизионной башне и на прилегающей к ней территории. Проект подготовлен специалистами архитектурной мастерской «ПТАРХ и Партнёры». Эскизы храма и слайды с его размещением в городском пространстве архитекторы выложили на сайте мастерской.

Монастырь над рекой. 1898

По словам директора архитектурной мастерской Анатолия Пташника, разработка эскиза была инициативой архитекторов мастерской. Он отметил, что на данный момент они представили две концепции нового сооружения. В первом случае речь идёт о православном храме, во втором о культурно-религиозном центре. По мнению Анатолия Пташника такой подход позволит сохранить и создать два значимых для города объекта — храм и заброшенную телебашню. Также авторы проекта надеются что их предложение получит широкое общественное обсуждение, пишет городской портал «Е1.RU».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой построить храм Святой Екатерины в акватории городского пруда выступили Екатеринбургская Епархия, руководство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и руководители двух крупных промышленных компаний. Инициаторы надеются, что удастся воплотить проект в жизнь ко дню 300-летия Екатеринбурга.

Ранее Екатеринбургская Епархия выступала за восстановление храма Святой Екатерины на историческом месте — площади Труда. Однако против этого активно выступили горожане, которые встали на защиту фонтана «Каменный цветок», расположенного на территории, где ранее располагалось религиозное сооружение. В результате, был найден компромисс, и недалеко от фонтана была построена небольшая часовня.

Также некоторые граждане высказались против строительства храма на городском пруду. По их словам, строить культовые сооружения надо там, где их не хватает, а в центре Екатеринбурга православных храмов достаточно много, и, по их мнению «избыточно». Также противники строительства полагают, что могут возникнуть транспортные проблемы в районе стадиона Динамо, а сам храм не впишется органически в городское пространство.