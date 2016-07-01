Москва, 1 июля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В 2018 году в Москве необходимо приспособить порядка 300 общежитий, заявил журналистам руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников. По его словам, всех туристов, приехавших в столицу на Чемпионат Мира по футболу нужно обеспечить качественным и комфортным жильем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mararie Комната в хостеле

Чиновник отметил, власти города планируют отрегулировать хостелу за два года. «Еще и хостелы новые откроются, ниша свободная, но важно, чтобы они не раздражали москвичей и самое немаловажное — не отпугивали туристов», — подчеркнул он.

Пр его словам, в мэрию поступают негативные отзывы от туристов, которые размещтся в нелегальных хочтелах.

Напомним, в столице насчитывается 118 легальных хостелов, заполняемость которых достигает 90%.

Ранее, депутаты Госдумы РФ внесли законопроект, согласно которому размещать хостелы в домах можно будет только после перевода жилого помещения в категорию нежилого. В ответ на законодательную инициативу хостельеры заявили, что такое решение повредит гостиничному бизнесу, эксперты же негативно оценили закон, ссылаясь на нехватку мест для размещения туристов в Москве в преддверии Чемпионата Мира по футболу — 2018.